LPI-SHL: Ohne Lappen

Andenhausen/Gerstengrund (ots) - Ein 65-Jähriger befuhr Donnerstagvormittag mit seinem Audi die Strecke von Andenhausen nach Gerstengrund. Auf Höhe des Wirtschaftshofes waren Reiter mit ihren Pferden in gleiche Richtung unterwegs. Per Verkehrsschilder wird in diesem Bereich zudem auf Reiter hingewiesen. Eine 50-Jährige aus der Reitergruppe signalisierte dem Autofahrer per Handzeichen, dass er warten solle bis die Pferde die Stelle passiert haben. Dies ignorierte der Mann ...

mehr