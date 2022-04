Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pferd aufgescheucht

Andenhausen/Gerstengrund (ots)

Ein 65-Jähriger befuhr Donnerstagvormittag mit seinem Audi die Strecke von Andenhausen nach Gerstengrund. Auf Höhe des Wirtschaftshofes waren Reiter mit ihren Pferden in gleiche Richtung unterwegs. Per Verkehrsschilder wird in diesem Bereich zudem auf Reiter hingewiesen. Eine 50-Jährige aus der Reitergruppe signalisierte dem Autofahrer per Handzeichen, dass er warten solle bis die Pferde die Stelle passiert haben. Dies ignorierte der Mann und überholte die Gruppe. Eines der Pferde geriet hierbei in Panik, sodass die Reiterin vom Pferd seitlich auf die Motorhaube des Audis stürzte. Die 50-jährige Reiter verletzte sich dabei leicht. Trotz dieses Vorfalls setzte der Senior seine Fahrt ungehindert fort. Die Polizei ermittelt nun gegen diesen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

