LPI-SHL: Erfolglose Einbrecher

Breitungen (ots) - Ein 51-Jähriger stellte in der Nacht zu Mittwoch gegen 02:30 Uhr seinen Seat auf einem Tankstellengelände in der Nordstraße in Breitungen ab. Als er nach seiner Arbeit gegen 15:15 Uhr zum Wagen zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen am Wagen. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher dieser Sacheschädigung liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr