Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Versuchter Diebstahl von Pkw - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Ebersburg. Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (20.02.), zwischen 0 und 5 Uhr, Zutritt zu einem Vereinsheim im Wittiggrund in Thalau. Durch gewaltsames Aufbrechen der Eingangstür gelangen sie in das Innere und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Pkw

Hosenfeld. Ein unbekannter Täter versuchte nach derzeitigen Erkenntnissen am Montagmittag (20.02.), gegen 15.55 Uhr, einen grauen 3er BMW zu entwenden. Das Fahrzeug stand auf dem Hof vor einem Wohnhaus in der Forststraße. Die Besitzer wurden auf den Diebstahlversuch aufmerksam. Der Unbekannte flüchtete daraufhin und wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, circa 16-18 Jahre, circa 170-180 Zentimeter groß, sportliche Gestalt, dunkle schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen grün-lila gestreiften Jogginganzug im 80er-Jahre-Stil und einem blauen Stirnband. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Igelstück" war am Montag (20.02), zwischen 7.40 Uhr und 20 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Im rückwärtigen Bereich hebelten sie die Terrassentür auf und entwendeten diverse Wertgegenstände aus dem Inneren. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell