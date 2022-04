LPI-GTH: Volltrunken mit dem Rad unterwegs

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es im Ortsteil Wolfmannsgehau zum Brandausbruch in einem Einfamilienhaus. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der 78-jährige Bewohner wurde bei den eigenen Löschversuchen verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die polizeilichen Ermittlungen zur ...

