Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pferdeanhänger zerstört - Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter machte sich in der Zeit vom 20.10.2021, gegen 17.00 Uhr und dem 21.10.2021, gegen 17.00 Uhr an einem Pferdeanhänger zu schaffen, der in der Hörselstraße stand. Die Person beschädigte ein Fenster, eine Tür sowie die Verkabelung. Die Schadenshöhe wurde mit 1.500 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen (Tel. 03691-261124/Bezugsnummer 0246892/2021). (db)

