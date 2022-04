Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf - E-Bike der Marke Cube entwendet

Eisenach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter drang im Zeitraum vom 28.03. bis zum 09.04. gegen 12.00 Uhr gewaltsam in den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Elsa-Brandström-Allee ein. Von dort entfernte er sich mit einem schwarz/blauen E-Bike Cube Stereo Hybrid samt dessen Zubehör in unbekannte Richtung. Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0083082/2022 zu melden. (mm)

