Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Reihenendhaus gesucht

Ratzeburg (ots)

27. September 2021 | Kreis Stormarn - 24.09.2021 - Ammersbek

Am 24. September 2021 kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus in der Straße Beekloh in Ammersbek.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Nachdem ihnen das nicht gelang gingen sie auf die Rückseite des Hauses und brachen die Terrassentür auf. Das Hausinnere wurde durchsucht. Zum Stehlgut und der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Straße Beekloh in Ammersbek verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell