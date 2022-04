Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbekannte Einbrecher

Tambach-Dietharz / Gotha (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in der Oberhofer Straße von Tambach-Dietharz zwei Baustellencontainer auf und entwendeten hieraus Gegenstände im Wert von circa 250 Euro. Den entstandenen Schaden an den Containern schätzte der Vorarbeiter auf 600 Euro. In Nachbarschaft zu den Containern befindet sich der Bauhof der Gemeinde, welcher ebenfalls von den unbekannten Tätern heimgesucht wurde. Hier verschafften sie sich widerrechtlichen Zutritt zur Tischlerei, zogen jedoch ohne Beute von dannen. An der Tür zur Tischlerei entstand ein Schaden von 200 Euro. Die Polizei Gotha sucht im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können. Az. 22121939 (ri)

