Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichen umgebaut

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 61-jähriger handelte sich heute Morgen eine Anzeige wegen Urkundenfälschung ein. Er beabsichtigte am gestrigen Abend zur Arbeit zu fahren, stellte jedoch fest, dass der Tank seines Fahrzeugs leer war. In der Folge entschied er sich, die Kennzeichen kurzerhand an ein ähnliches Fahrzeug in seinem Besitz anzubringen und loszufahren. Da es sich jedoch beim einem Fahrzeug in Verbindung mit dem zugeteilten Kennzeichen um eine Urkunde handelt, ergibt sich der Verdacht der Urkundenfälschung. Die PI Arnstadt-Ilmenau führt nun entsprechende Ermittlungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell