POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Grundstücksmauer beschädigt

Mittelkalbach. Zwischen Sonntag (19.02.), 21 Uhr, und Montag (20.02.), 8.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Mittelkalbach in der Raiffeisenstraße eine Grundstücksmauer auf bislang unbekannte Weise. Der Sachschaden an den Steinen der Grundstücksmauer wird auf rund 200 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655-9688-0.

27.600 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Künzell. Sachschaden in Höhe von ca. 27.600 Euro entstand bei einem Unfall am Montag, (20.02.) in Künzell-Engelhelms. Eine 79-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 09.00 Uhr die Edelzeller Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 19 stieß sie aus unbekannter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW, dieser wurde auf den vor ihm stehenden BWM geschoben. Das Fahrzeug der 79-Jährigen prallte ab und kollidierte mit dem Heck eines geparkten Jeeps, welcher anschließend gegen den vor ihm stehenden Volvo gedrückt wurde. An allen fünf Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Radfahrer schwer verletzt

Fulda. Ein 55-jähriger Radfahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Montag (20.02.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 11.40 Uhr in Fulda die Engelhelmser Straße aus südlicher Fahrtrichtung kommend in Fahrtrichtung Norden und wollte den Kreuzungsbereich Hohenlohestraße / Chattenstraße / Keltenstraße / Engelhelmser Straße bei grün zeigender Ampel geradeaus überfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 82-jährigen VW-Fahrerin, welche die Hohenlohestraße aus Fahrtrichtung Norden kommend in Fahrtrichtung Süden befuhr und bei ebenfalls grüner Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr um nach links in die Chattenstraße abzubiegen. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in das Städtische Klinikum in Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Rollerfahrer stürzt

Großenlüder. Bei einem Unfall am Montag (20.02.) erlitt ein 33-jähriger Roller-Fahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 16.00 Uhr in Großenlüder die Zufahrtsstraße "Zum Himmelsberg" aus Richtung Kleinlüder kommend in Richtung Hessenmühle. Auf halber Strecke verlor er die Kontrolle über den Roller und stürzte linksseitig in eine Böschung. Mit leichten Verletzungen wurde er in das Städtische Klinikum Fulda gebracht. Da bei dem 33-Jährigen Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Volvo-Fahrerin fährt gegen geparkten Pkw

Fulda. Eine 56-jährige Volvo-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (20.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 20.15 Uhr in Fulda die Maberzeller Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 23 kam sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen ordnungsgemäß abgestellten VW auf. Dieser wurde ca. 15 Meter nach vorne auf die Fahrbahn gegen einen Baum geschoben, welcher vollständig abgeknickt wurde. Der Volvo kam auf dem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Die 56-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.400 Euro.

Kollision beim Einparken

Bad Hersfeld. Am Montag (20.02.), gegen 08.50 Uhr, parkten eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 40-jährige Pkw-Fahrer aus Hauneck auf zwei gegenüberliegenden Parkplätzen vor der VR-Bank "Am Markt". Beide Fahrerinnen parkten zeitgleich rückwärts aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Montag (20.02.), gegen 12.50 Uhr, befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Eiterfeld die Eichhofstraße in östliche Richtung. Ein unbekannter Pkw-Fahrer wollte nach Aussage der Pkw-Fahrerin mit seinem Fahrzeug verbotswidrig aus dem Abteiweg nach links in die Eichhofstraße einbiegen. Die 48-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, auf den Gehweg ausweichen, wodurch ein Reifen des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

