Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Armbanduhren Raub Masche - Opfer schlägt Räuberinnen in die Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Nach der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Räuberinnen von Freitag, 14.04.2023, meldete sich ein weiteres Opfer bei der Polizei. Ihm gelang es, das Frauen-Duo ohne Beute in die Flucht zu schlagen.

Der 73-jährige Bielefelder besuchte Freitagvormittag den Siegfried-Markt. Vor einem Stand fragte ihn eine junge südländisch aussehende Frau, in deren Begleitung sich eine zweite Frau befand, nach der Uhrzeit. Der Bielefelder schaute auf seine Armbanduhr eines Schweizer Herstellers und teilte ihnen die Uhrzeit mit "kurz vor 11" mit. Nach dem Einkauf trank der 73-Jährige in Gesellschaft ein Heißgetränk und ging schließlich gegen 11:15 Uhr zu seinem an der Arndtstraße geparkten PKW.

Als er die Fahrertür öffnete, stand unvermittelt das Duo wieder hinter ihm. Die nach der Uhrzeit fragende Frau erkundigte sich diesmal nach einer Apotheke. Der Bielefelder antwortete ihr und stieg in sein Fahrzeug. Daraufhin ergriff die Fragende, sich permanent durch die halboffene Tür wortreich bedankend, seinen linken Unterarm.

Der Bielefelder zog sofort seinen Arm weg und forderte sie auf, die Finger wegzunehmen. Die Frau versuchte erneut, sein linkes Handgelenk zu greifen, jedoch schrie das Opfer laut "Finger weg", woraufhin das Duo die Flucht antrat. Der Bielefelder bemerkte dann, dass der Täterin bereits gelungen war, die Sicherheitsfaltschließe seiner hochwertigen Armbanduhr zu öffnen.

Der Versuch, das Duo anschließend mit dem Fahrzeug aufzuspüren, schlug fehl.

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5486049 waren die Räuberinnen gegen 11:55 Uhr an der Humboldtstraße mit dieser Masche erfolgreich und erbeuteten eine Armbanduhr der identischen Marke. Die Täterinnen stiegen in einen älteren silber-grauen Audi A 6 und flüchteten über die Wertherstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Auch der 73-Jährige beschrieb die Täterinnen als südländisch aussehend, ungefähr 18 Jahre alt, sehr schlank und mit langen dunklen Haaren zum "Pferdeschwanz" gebunden. Die Fragende war circa 170 cm groß, deutlich geschminkt, sportlich modisch angezogen und sprach akzentfrei. Die Zweite blieb im Hintergrund. Sie war etwas größer, circa 175 cm groß, ebenfalls stark geschminkt und modern angezogen.

Offenbar haben es die Täterinnen auf Uhren einer namhaften Schweizer Manufaktur im Luxussegment abgesehen. Sie fragen zunächst nach der Uhrzeit, um so die Armbanduhr taxieren zu können und versuchen dann, bei einer günstigen Gelegenheit, die Uhr zu rauben.

Offensichtlich haben sich die Täterinnen am 14.04.2023 längere Zeit in dem Umfeld des Siegfriedplatzes und der Humboldtstraße aufgehalten und dabei ihre Opfer ausgespäht.

Personen und Zeugen, denen die Frauen aufgefallen sind, oder denen der silberne Audi aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell