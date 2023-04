Polizei Bielefeld

POL-BI: Pinker Koffer verrät Einbrecher

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Polizisten nahmen am Dienstagmorgen, 18.04.2023, in letzter Sekunde einen flüchtigen Einbrecher am U-Bahn-Gleis fest. Eine Bielefelderin hatte den Mann zufällig angetroffen, als dieser mit ihrem pinken Koffer in Richtung Bahnhof zog. Der polizeibekannte Mann ging in Untersuchungshaft.

Als eine 49-jährige Bielefelderin in den frühen Morgenstunden, gegen 05:10 Uhr, von der Arbeit nach Hause kehrte, fiel ihre Aufmerksamkeit auf einen unbekannten Mann. Dieser hatte einen pinken Rollkoffer bei sich, den sie zweifelsfrei als ihren erkannte. Als sie ihn darauf ansprach, äußerte er sich abweisend und ging weiter.

Die Bielefelderin kontrollierte ihren Keller, wo sie ihren Koffer gelagert hatte und stellte dort den Einbruch fest. Sofort alarmierte sie die Polizei und konnte den Einbrecher, einen 32-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, im Bereich der "Tüte", in der Herbert-Hinnendahl-Straße, feststellen. Dort konnte sie beobachten, wie er den U-Bahn-Abgang hinunter zu den Gleisen ging.

Die alarmierten Beamten eilten zu den Gleisen und konnten den beschriebenen Täter noch erwischen, bevor er die einfahrende Bahn der Linie 3 nutzen konnte. Zunächst hatte er den Koffer stehen gelassen und war in die Bahn geflüchtet. Die Beamten hatten ihn dort jedoch festnehmen können.

Im pinken Koffer und einem Rucksack befand sich die Beute des Mannes, der zuvor in den Keller der Bielefelderin, in der Herforder Straße, eingebrochen war. Von dort hatte er zwanzig Weinflaschen gestohlen.

Zudem wurden ein Damenmantel von Pimki, ein Pelzmantel, eine Damenjacke von Zara und zwei Mobiltelefone (Xiaomi & IPhone SE) sichergestellt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei diesen Gegenständen um Diebesgut. Diese konnten bislang jedoch keiner Tat zugeordnet werden. Geschädigte melden sich bitte mit einem Eigentumsnachweis beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Der polizeibekannte, drogenabhängige und wohnungslose Mann wurde am Dienstagnachmittag, 18.04.2023, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Da die Haftgründe Widerholungs- und Fluchtgefahr bestanden, erließ der zuständige Haftrichter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-jährigen Einbrecher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell