Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte flüchten nach Einbruch - Hubschrauber im Einsatz

Hamm-Heessen (ots)

Drei Unbekannte brachen in der Nacht zu Ostersonntag, gegen 1.45 Uhr, in ein frei stehendes Einfamilienhaus auf der Straße Sulkshege ein. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in das Waldgebiet Kappenbusch. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung von Unterstützungskräften umliegender Behörden, mehrerer Diensthunde sowie eines Polizeihubschraubers hatten leider keinen Erfolg. Die Einbrecher hebelten zuvor die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. In der Folge durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei den Einbrechern um drei mittelgroße Männer (1,75 bis 1,8 Meter) handelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

