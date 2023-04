Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf Parkplatz - 68 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt -

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstagmorgen (8. April) kam es gegen 10.30 Uhr auf dem Kauflandparkplatz Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 76-jähriger Hondafahrer aus Hamm auf dem Parkplatz unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin aus Hamm kam. Diese hatte sich zuvor aus Richtung der Lohauserholzstraße auf dem Parkplatz in Richtung Haupteingang zubewegt und schob ein Fahrrad. Sie stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Hammer Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Eur geschätzt.(es)

