Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkene Radaubrüder landen in Polizeigewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Während der Wahrnehmung eines Einsatzes auf der Südstraße wurden eingesetzte Polizeibeamte am Samstagmorgen körperlich und verbal angegangen sowie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erheblich beeinträchtigt. Gegen 3 Uhr waren die Polizisten dabei, einen Sachverhalt aufzunehmen, als ein 26-jähriger, Unbeteiligter aus Herbern in die Szenerie eingriff und die Ordnungshüter aus einiger Entfernung heraus anschrie. Nachdem sich der alkoholenthemmte Unruhestifter genähert hatte, schlug er einen Beamten ganz unvermittelt auf den Arm und beleidigte diesen. Anschließend forderte er die Einsatzkräfte zu einem Kampf heraus. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde der streitsuchende junge Mann in Gewahrsam genommen. Hierbei musste er zu Boden gebracht und fixiert werden. Es wurde Pfefferspray eingesetzt. Nun kam der große Auftritt des kleinen Bruders. Der Trunkenbold sorgte im Anschluss an den genannten Vorfall ebenfalls durch distanzloses und unflätiges Verhalten auf unrühmliche Art für Furore. Der 20-Jährige aus Hamm wurde ebenfalls in das Polizeigewahrsam gebrach. Zuvor war ein Platzverweis gegen ihn ausgesprochen worden, den er nicht befolgte. Es wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.(es)

