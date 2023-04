Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Karfreitagmorgen (7. April) ist ein Mopedfahrer am Kreisverkehr Münsterstraße/Sachsenring bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 6 Uhr befuhr der 65-Jährige aus Hamm den Kreisverkehr in Richtung Sachsenring. In Höhe der Einmündung zur Münsterstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 22-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Der Fahrer des Motorrollers wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1900 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Münsterstraße teilweise gesperrt werden.(es)

