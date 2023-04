Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 1-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Radbodstraße am Donnerstag, 6. April. Gegen 16.50 Uhr befuhr eine 31-jährige VW-Golf-Fahrerin die Radbodstraße in nördlicher Richtung und musste kurz vor der Kreuzung Hafenstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein 21-jähriger-Golf-Fahrer fuhr dabei von hinten auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich ein einjähriges Kind als Mitfahrer im VW-Golf der 31-Jährigen. Das Kleinkind wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500,- Euro. (kt)

