POL-WHV: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Antriebseinheit eines Motorbootes

Wilhelmshaven (ots) - Zwei Täter nach Einbruch festgenommen Am Freitag, gegen 23:20 Uhr, wird der Polizei durch eine Zeugin ein Einbruch in einem Cafe in der Jadeallee in Wilhelmshaven gemeldet. Die erste Funkstreife wurde auf der Anfahrt auf eine Person mit E-Scooter aufmerksam, die aus Richtung des Tatortes in Rtg. Valoisplatz unterwegs war. Im Rahmen der Fahndung ...

