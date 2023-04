Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte und 20.000,- Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ahornallee unweit der Werler Straße wurden am Donnerstag, 6. April, gegen 12.20 Uhr zwei Personen verletzt. Ein 65-jähriger Nissan Micra-Fahrer befuhr die Ahornallee auf dem linken Fahrstreifen in östlicher Fahrtrichtung. Ein 54-jähriger VW-Golf-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und beabsichtigte, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden mit Krankenwagen in naheliegenden Krankenhäuser gebracht. Der 65-jährige Nissan-Fahrer wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen; der 54-jährige VW-Golf-Fahrer verblieb stationär im Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell