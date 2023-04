Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch gescheitert

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte setzten am Donnerstag, (6.4.2023), im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr, vergeblich dazu an, die Wohnungstür einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Münsterstraße mit einem falschen Schlüssel zu öffnen. Die Tür hielt dem Versuch stand und der Schlüssel brach ab. Es entstand dabei Sachschaden. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell