POL-MA: Mannheim-Oststadt: Nach Handgreiflichkeiten zwei Zeuginnen gesucht!

Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim: Zwei strafunmündige Kinder sind verdächtig, am Freitag, den 09. September, eine Scheune in der Horrenberger Straße in Zuzenhausen in Brand gesetzt zu haben, wodurch auch das ...

mehr