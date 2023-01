Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz der Diskothek "TOP 10"- Zeugen gesucht

Singen (ots)

Die Polizei Singen ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstag, 5.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Diskothek "TOP 10" in der Otto-Hahn-Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer prallte bei einem Parkvorgang gegen das Heck eines dort abgestellten grauen BMW und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei in Singen unter 07731 888-0 entgegen.

