Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Einmündungsbereich- 13.000 Euro Blechschaden

Gosheim (ots)

Zu einem Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro ist es am Sonntag, gegen 19.45 Uhr, im Einmündungsbereich der Landesstraße 433 und der Wehinger Straße gekommen. Ein 52-jähriger Fahrer eines Audi A4 war auf der Wehinger Straße aus Richtung Ortsmitte herkommend in Richtung Landesstraße 433 unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 27-Jährigen, der mit einem Opel Corsa auf der vorfahrtsberechtigten L 433 aus Richtung Wehingen kommend fuhr. Keiner der Autofahrer verletzte sich. Die Polizei schätzte den am Opel entstandenen Sachscahden auf eine Höhe von rund 6.000 Euro und am Audi auf zirka 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell