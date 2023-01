Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf-Trichtingen, Lkr. Rottweil) Geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Epfendorf-Trichtingen, Lkr. Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, einen BMW beschädigt, der auf einer Parkfläche vor dem Anwesen Oberndorfer Straße 3 abgestellt war. Vermutlich verwendete der Unbekannte ein Luftgewehr und schoss mit diesem mehrmals auf den BMW, so dass an dem Wagen punktartige Lackbeschädigungen entstanden. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell