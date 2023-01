POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Sachbeschädigung am Bahnhaltepunkt- Polizei sucht Zeugen

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots) - Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, ist ein Unbekannter im Bereich des Gebäudes "An der Steige 137" zu dicht an einem dort geparkten Mercedes der A-Klasse vorbeigefahren und hat den abgestellten Wagen gestreift. Ohne sich um den dabei am Mercedes angerichteten Schaden zu kümmern oder ...

mehr