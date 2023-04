POL-HAM: Brennender Müllcontainer auf Friedhof

Hamm-Heessen (ots) - Am Karfreitagmorgen (7. April) ist ein Mopedfahrer am Kreisverkehr Münsterstraße/Sachsenring bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Gegen 6 Uhr befuhr der 65-Jährige aus Hamm den Kreisverkehr in Richtung Sachsenring. In Höhe der Einmündung zur Münsterstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 22-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Der Fahrer des Motorrollers wurde in ein Hammer ...

mehr