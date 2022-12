Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs (04.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei hat am Sonntag gegen 22 Uhr einen Autofahrer ohne Führerschein kontrolliert. Die Beamten kontrollierten einen 37-Jährigen wobei ihnen auffiel, dass der Mann auch unter Drogeneinfluss zu stehen schien, was ein positiver Drogentest bestätigte. In erwartet neben einer Anzeige wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell