LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis unter Drogen

Landkreis Saale-Orla (ots) - Am gestrigen Donnerstag kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla im Zusammenhang mit dem sogenannten "Tag der Verkehrssicherheit" zahlreiche Fahrzeuge und stellten entsprechend auch einige Verkehrsverstöße fest. Von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr kontrollierten die Polizisten an insgesamt sieben Orten, bevorzugt an Schulen und Schwerpunkten im ...

mehr