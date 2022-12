POL-KN: (VS-Schwenningen) Falsche Kennzeichen am Auto (29.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Samstag hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen 17.40 Uhr und 18.10 Uhr auf der Alleenstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten Ford Focus an der linken Seite. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei in Schwenningen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet ...

