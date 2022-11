Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrüche in Wohnungen

Hattingen (ots)

Am Mittwoch kam es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet. In der Straße am Kempel brachen sie das Fenster eines Einfamilienhauses auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Auch in der Oststraße gelangten sie auf die gleiche Weise in ein freistehendes Haus. In beiden Fällen durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. In der Erzbergstraße wurde der Bewohner eines Hauses gegen 18:00 Uhr durch laute Geräusche in seinem Haus aufmerksam. Als er nachschaute, stellte er Hebelmarken an seiner Kellertür fest, Personen konnte er jedoch keine mehr feststellen. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern offensichtlich nicht, sie flüchteten ohne Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell