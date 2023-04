POL-HAM: "Car-Freitag" - Eine Bilanz zur Kontrollaktion

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend, 7. April, gegen 21 Uhr, einen Müllcontainer auf dem Friedhof an der Horster Straße in Brand gesetzt. Polizei- und Feuerwehrkräfte löschten den Müllcontainer, es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm ...

