Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lange Liste an Strafanzeigen: Randaliererin leistet gegenüber Mitarbeiterin und der Polizei erheblichen Widerstand

Hamm-Herringen (ots)

Eine 39-Jährige hat am Montag, 20. März, in einem Geschäft am Herringer Markt randaliert - anschließend schlug sie eine Mitarbeiterin sowie eine Polizistin und leistete erheblichen Widerstand.

Die Hammerin hatte das Geschäft gegen 16.50 Uhr trotz Hausverbots betreten und dort Ware auf den Boden geworfen. Eine 24 Jahre alte Mitarbeiterin bat sie, das Geschäft zu verlassen, was die 39-Jährige auch tat. Allerdings schrie sie dann vor dem Ladenlokal laut herum. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung schlug die Randaliererin die 24-Jährige auf den Kopf. Im Zuge des Handgemenges wurde auch ein 72 Jahre alter Zeuge zu Boden gerissen und verletzte sich leicht.

Ein Polizist, der in seiner Freizeit vor Ort war, wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und hielt die 39-Jährige bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Da die Randaliererin ihre Personalien nicht nennen wollte und keinen Ausweis bei sich hatte, nahmen die Polizisten sie mit zur Wache. Auch während der Fahrt dorthin und auf der Polizeiwache selbst beruhigte sich die 39-Jährige nicht: Sie beleidigte und bespuckte die Beamten und versuchte sie zu treten. Eine Polizistin wurde durch einen der Schläge im Gesicht getroffen. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt und verblieben dienstfähig.

Die 39-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell