POL-HAM: 9-Jähriger bei Unfall verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Eine 29-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Montagabend, 20. März, auf der Werler Straße Ecke Rhynerberg leicht verletzt. Ein 29 Jahre alter Mann aus Bottrop war gegen 20.20 Uhr in seinem VW auf der Werler Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er die Pedelecfahrerin, die in gleicher Richtung fuhr, überholen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem ...

