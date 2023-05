Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hünfeld. Am Freitag (26.05.), kam es gegen 6:20 Uhr auf der B 27 zwischen Burghaun und Hünfeld zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam ein 19-jähriger Fahrer aus Burghaun mit seinem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete in einer dortigen Böschung. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Außerdem wurde eine Schilderbrücke beschädigt und die Fahrbahn musste zeitweilig mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Burghaun sowie der Straßenmeisterei Hünfeld gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Rollerunfall - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.05.), gegen 15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Bad Hersfeld die Dreherstraße in absteigende Richtung. Plötzlich kreuzte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein Hund die Fahrbahn und bellte den Rollerfahrer an. Der 23-Jährige stürzte in der Folge und musste leicht verletzt in ein Klinikum gebracht werden. Der Hund lief in unbekannte Richtung davon, ein Halter war nicht zu sehen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Hohenroda. Am Donnerstag (25.05.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Audi A6 aus Hohenroda die L 3173 aus Mansbach kommend in Richtung Oberbreitzbach. Aus bisher noch unklarer Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und streifte einen weiteren Baum. Anschließend fuhr er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen rechts von der Straße weg und hinterließ dabei eine Ölspur. Kurz vor einem Rapsfeld überquerte er dann nochmal die L 3173 nach links und blieb danach auf einer dortigen Wiese stehen. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Klinikum gebracht. Außerdem entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Unfallflucht

Niederaula. Am Donnerstag (25.05.), gegen 22:20 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die B 454 aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Niederaula. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Burgwedel fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Der unbekannte Fahrer fuhr dabei nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen über die Fahrbahnmitte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und streifte dort die Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Freitag (26.05.) wurde ein grauer Ford Kuga in der Löbergasse beschädigt. Die Fahrzeugführerin stellte ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 8.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ab. Als sie gegen 9.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Heckbereich in Höhe von rund 5.000 EUR fest. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen um ein größeres, grünes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei Alsfeld bittet um Hinweise unter der Tel. 06631/974-0.

Polizeistation Alsfeld

