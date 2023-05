Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und rund 39.000 Euro Sachschaden

Fulda (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 39.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstag (27.05.), gegen 13.15 Uhr, in Fulda in der Straße "Gerloser Weg", Kreuzungsbereich zur "Adalbertstraße".

Ein 40-jähriger Mann aus Hanau befuhr mit seinem PKW, einem grauen Mazda Kombi CX-3, den Gerloser Weg in Fahrtrichtung Buttlarstraße. In Höhe der Adalbertstraße beachtete der 40-Jährige offenbar nicht die dort geltende Regelung "Rechts vor Links" und fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein, wo es im weiteren Verlauf zum Zusammenprall mit einem anderen PKW kam, einem schwarzen Mazda, der die Adalbertstraße in Fahrtrichtung Klosterweg befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwarze Mazda zudem noch gegen einen in der Adalbertstraße ordnungsgemäß geparkten PKW, einen Mercedes A-Klasse, geschleudert.

In dem PKW des 40-jährigen Unfallverursachers wurde die Mitfahrerin, eine 74-Jährige Frau aus Petersberg, leicht verletzt. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Der 23-jährige Fahrer des schwarzen Mazda, der ebenfalls aus Petersberg stammt, kam mit dem Schrecken davon.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Mazda Kombi des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass dieser durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden musste.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell