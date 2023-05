POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall mit Stadtbus

Am Freitagnachmittag kam es in der Rabanusstraße in Fulda zu einen Verkehrsunfall mit einem Bus. Ein 57-jähriger Mann aus Fulda wollte seinen Nissan in Höhe des Jerusalemplatzes am Fahrbahnrand einparken. Von hinten näherte sich ein Linienbus, der von einem 47-jährigem Fuldaer gesteuert wurde. Beim Vorbeifahren des Busses an dem Nissan kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, die beide beschädigt wurden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf ca. 7500 Euro.

