POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person in Lauenau

Rinteln (ots) - (ne) Am Freitag, 19.05.2023 in der Zeit 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer im Falkenweg in Exten. Als Verursacher wird ein Anlieferungsfahrzeug vermutet, da es sich bei dem Unfallort um eine Sackgasse handelt. Der Schaden an der Mauer beläuft sich auf ca. 2000,00 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ...

