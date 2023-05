Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung

Rinteln (ots)

(ne) Eine 28-jährige Frau aus Rinteln wurde am Samstag, 20.05.2023 um 12:45 Uhr, in der Waldkaterallee in Rinteln Opfer einer Körperverletzung. Sie wollte einem zunächst unbekannten Mann ihre Hilfe anbieten, da dieser im Bereich zur Mindener Straße "offensichtlich" umherirrte. Nach kurzem verbalen Streit schlug der Mann mit der rechten Faust auf den Kinnbereich der Frau und flüchtete in Richtung Bahnhof Rinteln. Dort begab er sich dann in einen Zug in Richtung Hameln. Aufgrund der guten Täterbeschreibung der Frau wurde der Mann von der Polizei am Bahnhof Hameln gestellt. Es handelt sich um einen 48-jährigen amtsbekannten Mann ohne festen Wohnsitz. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460 zu melden.

