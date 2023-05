POL-NI: Körperverletzung

Stadthagen (ots) - (bae)Am 17.05.2023 um 14:50 Uhr ist es in Stadthagen in der Straße Am Bahnhof, vor dem dortigen Jawoll-Markt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Stadthäger befuhr den Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung der Gubener Straße. Vom Parkplatz des Jawoll-Marktes fuhr ein weißer Kleinwagen auf die Straße Am Bahnhof. Die Fahrerin übersah den Fahrradfahrer, es kam zum ...

mehr