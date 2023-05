Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Stadthagen (ots)

(bae)Am 17.05.2023 um 14:50 Uhr ist es in Stadthagen in der Straße Am Bahnhof, vor dem dortigen Jawoll-Markt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 15-jähriger Stadthäger befuhr den Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung der Gubener Straße. Vom Parkplatz des Jawoll-Marktes fuhr ein weißer Kleinwagen auf die Straße Am Bahnhof. Die Fahrerin übersah den Fahrradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Vor Ort sprachen die beiden Beteiligten miteinander, allerdings kam es zu keinem Personalienaustausch. Der Fahrradfahrer stellte erst später einen Schaden an seinem Fahrrad fest. Durch ihn wurde nachträglich ein Verkehrsunfall bei der Polizei angezeigt. Die Fahrerin des weißen Kleinwagens wird daher gebeten sich mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung zu setzten. Sollte es Zeugen zu dem Vorfall geben, mögen diese sich ebenfalls bei der Polizei melden.

