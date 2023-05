POL-NI: Rinteln - Vermisster 45-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Bad Nenndorf (ots) - (He.) Ein 18-jähriger hat gestern gegen 16:30 Uhr, in der Horster Straße in Bad Nenndorf, 3 Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Die Schreckschusswaffe sah einer echten Waffe täuschend ähnlich. Der 18-jährige ist nicht im Besitz eines "kleinen Waffenscheins". Einen Grund für den Besitz und die Schussabgabe wurde durch genannt, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Waffe wurde ...

mehr