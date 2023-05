Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Behörden zeigen Flagge gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

(KEM) Anlässlich des "IDAHOBIT" (Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie) am 17.05.2023 haben die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, die Landkreise Nienburg und Schaumburg sowie die Stadt Nienburg an ihren Dienstgebäuden eine Regenbogenflagge gehisst und zeigen damit ein deutliches Zeichen gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Die Behörden sprachen sich dafür im Vorfeld ab, um gemeinsam und deutlich sichtbar für Vielfalt in der Gesellschaft sowie Toleranz, Akzeptanz und die Wertschätzung aller Menschen einzutreten.

Am "IDAHOBIT" wird seit 2005 daran erinnert, dass Homosexualität am 17.05.1990 aus dem Diagnoseschlüssel ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestrichen wurde und seitdem offiziell nicht mehr als Krankheit gilt. Erst im Jahr 2018 folgte die Streichung von Transsexualismus aus dieser Liste. Bis zum 11. Juni 1994 galt Homosexualität von Männern auch in Deutschland zudem noch als strafbar. Laut dem Lesben- und Schwulenverband e.V. werden lesbische, schwule, bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Menschen (LSBTIQ) in 67 Staaten noch immer strafrechtlich verfolgt, in elf Ländern sogar noch mit der Todesstrafe bedroht. Auch an der Unterdrückung von LSBTIQ sind vielerorts noch staatliche Behörden beteiligt und versagen ihnen jeglichen Schutz vor Anfeindungen und Gewalt.

"Selbst heute werden Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität noch angefeindet oder diskriminiert. Wir positionieren uns klar: Hass und Ausgrenzung darf in unserer Gesellschaft keinen Platz finden. Wir stehen für Vielfalt in der Gesellschaft, für die Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung aller Menschen!" betont Marcel Bente, stellv. Leiter der Polizeiinspektion.

Weitere Informationen, beispielsweise über Ansprechpersonen für LSBTIQ in unserer Polizeidirektion Göttingen, erhalten Sie auch in deren Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/5511431

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell