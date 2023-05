Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Räuberischer Diebstahl von Tabakwaren

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen des räuberischen Diebstahls, der sich gestern, den 16.05.2023, gegen 9.12 Uhr an der Langen Straße in Nienburg zugetragen haben soll.

Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen betrat ein 36-jähriger Nienburger ein Tabakwarengeschäft an der Langen Straße in Nienburg, nahm mehrere Tabakdosen aus einem Regal und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend soll er auf ein Fahrrad gestiegen und damit geflüchtet sein. Die 33-jährige Geschäftsinhaberin lief aus dem Geschäft und versuchte, den Mann durch Festhalten des Fahrrades an der Flucht zu hindern. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung City-Treff. Die Geschäftsinhaberin wurde dadurch an der Hand verletzt.

Zeugen, die die Situation vor dem Geschäft beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

