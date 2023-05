Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lüdersfeld - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Anhängers mit Minibagger

Nienburg (ots)

(KEM) In der vergangenen Nacht (Mo./Di.) zwischen ca. 22.30 und 8.30 Uhr wurde an der Unteren Straße in Lüdersfeld ein Anhänger mit einem darauf befindlichen Minibagger gestohlen.

Der Anhänger war über die Nacht an einen Transporter angekuppelt und nicht extra gesichert. Möglich ist, dass dieser direkt an ein anderes Fahrzeug angekuppelt oder einige Meter per Hand gezogen und dann weggefahren wurde.

Der Kubota-Minibagger hat hohes Wiedererkennungspotential. Entgegen der normalen orangenen Farbe wurde dieser in "Tannengrün glänzend" lackiert. Der Anhänger mit offener Ladefläche und hochklappbarer Auffahrrampe ist silber und vom Hersteller "Temared".

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum oder auch in jüngster Vergangenheit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Unteren Straße in Lüdersfeld beobachtet oder kann Hinweise auf den Verbleib des Anhängers und Minibaggers geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Lindhorst unter 05725/7083415 entgegen.

