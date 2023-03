Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in ehemaligen Blumenladen- Unbekannte durchsuchen alle Räume

Bünde (ots)

(sls) Zu einem Einbruch wurden Polizeibeamte am Sonntagmorgen (12.3.) in Bünde an die Holser Straße gerufen. Der Inhaber eines Bürogebäudes (einer ehemaligen Gärtnerei) teilte den Beamten am Tatort mit, dass das Gebäude am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr ordnungsgemäß verschlossen wurde. Am Sonntagmorgen (12.3.) stellte der Geschädigte fest, dass sich augenscheinlich unbekannte Täter über eine nach hinten gelegene Terrassentür Zutritt zum Gebäude verschafften. Nach Aufhebeln der Tür durchsuchten die Täter sämtliche, mittlerweile als Lagerraum genutzten, Räume und Schränke. Hierzu wurden auch verschiedene Türen im Inneren aufgebrochen. Ob es den Tätern gelang Diebesgut mitzunehmen, müssen noch die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

