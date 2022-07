Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unfallflucht mit gestohlenem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Einen Unfall mit einem kurz zuvor gestohlenen Fahrzeug verursachte ein unbekannter Mann am Sonntagmorgen im Stadtteil Käfertal. Der Unbekannte war kurz nach acht Uhr mit einem Ford Transit auf der Hessischen Straße in Richtung Obere Riedstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Straße "Korbangel" verlor er an der dortigen Straßenbahn-Bedarfsampel aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Fußgängerquerung. Hier überfuhr es zunächst da Geländer, die Ampelanlage und kam schließlich zum Stehen. Er verließ das Fahrzeug und flüchtete in Richtung der Straßen "Korbangel" und "Guter Fortschritt".

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Er beschrieb den Fahrer wie folgt:

- Männliche Person - Groß und schlank - Nordafrikanisches Erscheinungsbild - War bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Oberteil - Trug eine schwarz/rote Umhängetasche bei sich

Nach Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug auf einem Firmengelände im Speckweg abgestellt war und durch einen Unbekannten kurz vor acht Uhr entwendet worden war. Auf Videoaufzeichnungen eines dortigen Imbissbetriebs ist der Tatablauf und der Täter zu erkennen. Die Beschreibung der nach dem Unfall flüchtenden Person stimmt überein. Im zurückgelassenen Fahrzeug konnten Gegenstände aufgefunden werden, die die Person auf dem Video bei sich trug.

Die weiteren Ermittlungen durch die Unfallflucht-Ermittler der Verkehrspolizei dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell