Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kleingartenanlage von Einbrechern aufgesucht- Fensterscheiben eingeschlagen

Herford (ots)

(sls) Gleich fünf Gartenlauben wurden durch Einbrecher im Heidsiek in Herford aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurden bei allen Lauben in der Nacht zu Samstag (11.3.) eine Fensterscheibe der Hütte eingeschlagen oder auch die Zutrittstüren aufgebrochen. Sämtliche Räume wurden aufgesucht und Schränke und Schubladen nach Diebesgut durchsucht. Trotz vorhandener elektronischer Geräte, Werkzeuge und weiteren Mobilar wurden aus den Lauben augenscheinlich von den Tätern nichts mitgenommen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt aus der Anlage. Da mittlerweile die Kleingartenanlage wieder häufiger durch die Eigentümer besucht wird, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die in der Zeit von Freitagabend bis zum Samstagmorgen verdächtige Personen auf dem Gelände beobachtet haben und Angaben zu diesen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell