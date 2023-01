Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe in Kaltennordheim

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag, dem 05.01.23 auf Freitag, dem 06.01.23 rechtswidrig Zutritt zu einer Gartenhütte auf einem Privatgrundstück in der August-Bebel-Straße in Kaltennordheim. Dort wurde die Eingangstür aufgebrochen und es wurden neben drei Luftgewehren und einer Luftdruckpistole, samt zugehöriger Diabolos, auch mehrere Schachteln Zigaretten sowie zwanzig E-Zigaretten entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Meiningen entgegen.

