LPI-SHL: Fahren unter Alkoholeinwirkung

Zella-Mehlis (ots) - Am 07.01.2023 kam es zwischen 12:00 Uhr und 20:30 Uhr in Zella-Mehlis, Lubenbachstraße zu einem Diebstahl. Der Halter eines Nissan Juke hatte sein Fahrzeug auf dem Wanderparkplatz abgestellt und musste nach der Rückkehr feststellen, dass die Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht wurde. Die Täter flüchteten ohne Beute. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang ...

